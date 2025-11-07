Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 07:54

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

В ночь на 7 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

дроны
беспилотники
Минобороны
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.