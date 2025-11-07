Удары по Украине сегодня, 7 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 ноября, нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 7 ноября

Российские военные в ночь на 7 ноября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, а также энергетической и транспортной инфраструктуре, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Не менее 18 ударных дронов атаковали Чугуев Харьковской области. Предварительно, поражены предприятие и пункт временной дислокации (ПВД) иностранных наемников на территории учебного заведения. Ударом БПЛА уничтожена электроподстанция „Павлоградугль“ в Павлограде Днепропетровской области. Сообщали о прилетах по Павлоградскому механическому заводу. В Одесской области под ударами морская/прибрежная инфраструктура. Зафиксировано поражение энергетический системы. Также поражена погранзастава и пункт запуска БЭК. Диверсия на участке ж/д линии Измаил — Одесса затормозила состав со снарядами и военной техникой из Румынии. Взрывы гремели в Сумской области», — отметил он.

Царев также опубликовал кадры оперативного контроля удара беспилотников «Герань» по электроподстанции в районе Хриповки Черниговской области.

Массированный удар 50 БПЛА «Гарпия-А1» был нанесен по железнодорожной станции Запорожье-Каменское в районе населенного пункта Каменское, в 25 километрах от Днепропетровска, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника». По его данным, на складе во время атаки находился некий груз, спровоцировавший вторичную детонацию.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какие еще объекты были поражены в ходе ночной атаки 7 ноября

Всего в период с 6 на 7 ноября зафиксированы прилеты в девяти областях: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Одесской, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

В Запорожской области, по данным подпольщика, целями ударов ВС РФ стали промышленные объекты, склады и транспортные узлы на окраинах города.

«Применение корректируемых авиабомб (КАБ) по району Запорожья говорит о прицельной работе по важным объектам — энергетика, крупные склады. Это удар повышенной точности, рассчитанный на вывод ключевых объектов из строя», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова

Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем