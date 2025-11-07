Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 10:42

Удары по Украине сегодня, 7 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 ноября, нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 7 ноября

Российские военные в ночь на 7 ноября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, а также энергетической и транспортной инфраструктуре, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Не менее 18 ударных дронов атаковали Чугуев Харьковской области. Предварительно, поражены предприятие и пункт временной дислокации (ПВД) иностранных наемников на территории учебного заведения. Ударом БПЛА уничтожена электроподстанция „Павлоградугль“ в Павлограде Днепропетровской области. Сообщали о прилетах по Павлоградскому механическому заводу. В Одесской области под ударами морская/прибрежная инфраструктура. Зафиксировано поражение энергетический системы. Также поражена погранзастава и пункт запуска БЭК. Диверсия на участке ж/д линии Измаил — Одесса затормозила состав со снарядами и военной техникой из Румынии. Взрывы гремели в Сумской области», — отметил он.

Царев также опубликовал кадры оперативного контроля удара беспилотников «Герань» по электроподстанции в районе Хриповки Черниговской области.

Массированный удар 50 БПЛА «Гарпия-А1» был нанесен по железнодорожной станции Запорожье-Каменское в районе населенного пункта Каменское, в 25 километрах от Днепропетровска, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника». По его данным, на складе во время атаки находился некий груз, спровоцировавший вторичную детонацию.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какие еще объекты были поражены в ходе ночной атаки 7 ноября

Всего в период с 6 на 7 ноября зафиксированы прилеты в девяти областях: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Одесской, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

В Запорожской области, по данным подпольщика, целями ударов ВС РФ стали промышленные объекты, склады и транспортные узлы на окраинах города.

«Применение корректируемых авиабомб (КАБ) по району Запорожья говорит о прицельной работе по важным объектам — энергетика, крупные склады. Это удар повышенной точности, рассчитанный на вывод ключевых объектов из строя», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова

Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем

удары
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В телефоне уральского медбрата нашли десятки ссылок на экстремистов
Раскрыто, сколько убийств совершили дети в России в 2025 год
Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.