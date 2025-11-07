Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 13:32

В США раскрыли, почему военные потери ВСУ превысили 1,7 млн человек

MWM: военные потери ВСУ составили более 1,7 млн человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военные потери ВСУ составили более 1,7 млн человек, передает американское издание Military Watch Magazine. По словам аналитиков, к ним приводят массовые дезертирства личного состава и дефицит солдат на передовой. В частности, каждый месяц ВСУ покидают свыше 40 тыс. военнослужащих.

По словам экспертов, ключевой причиной дезертирства является чудовищный уровень потерь во фронтовых частях. В материале сказано, что в подразделениях, укомплектованных мобилизованными, он достигает 80-90%.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также сообщалось, что группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

потери
ВСУ
дезертиры
солдаты
