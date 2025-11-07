Грузовик вылетел с моста в реку в российском регионе Грузовик вылетел с моста в реку Чикой в Бурятии

В Бурятии фура вылетела с моста в реку Чикой и утонула, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Кяхтинском районе, ведутся поиски водителя.

61-летний водитель автомобиля Volvo <…>, не справившись с управлением транспортом, совершил съезд с моста в реку Чикой, с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

