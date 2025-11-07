Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:08

Грузовик вылетел с моста в реку в российском регионе

Грузовик вылетел с моста в реку Чикой в Бурятии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Бурятии фура вылетела с моста в реку Чикой и утонула, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Кяхтинском районе, ведутся поиски водителя.

61-летний водитель автомобиля Volvo <…>, не справившись с управлением транспортом, совершил съезд с моста в реку Чикой, с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

Ранее водителя Porsche Cayenne, который упал в реку Фонтанку, арестовали на два месяца, до 2 декабря. По данным следствия, подозреваемый признал вину, однако выступил против заключения под стражу. Известно, что, находясь в нетрезвом состоянии за рулем машины, он пробил металлическое ограждение у реки. В салоне находилась пассажирка, которая погибла на месте.

До этого в Санкт-Петербурге двое мужчин по неосторожности упали в воду с борта прогулочного теплохода, следовавшего по реке Мойке. По предварительной информации, никто не пострадал. Инцидент произошел во время экскурсии. Очевидцы с другого судна заметили мужчин, оказавшихся за бортом, подняли их из воды и доставили на берег.

