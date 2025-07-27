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27 июля 2025 в 14:20

Пассажиры упали с теплохода в Мойку во время экскурсии

В Петербурге двое мужчин упали с прогулочного теплохода в Мойку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое мужчин по неосторожности упали в воду с борта прогулочного теплохода, следовавшего по реке Мойке, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, никто не пострадал.

Инцидент произошел во время экскурсии. Очевидцы с другого судна заметили мужчин, оказавшихся за бортом, подняли их из воды и доставили на берег. Пассажиры отделались легким испугом, но пропустили значительную часть экскурсионной программы.

Ранее сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры 11 и 14 лет. Их тела обнаружили спасатели после обращения матери, которая забила тревогу, когда дети не вернулись с прогулки.

В Подмосковье 32-летний мужчина получил перелом шеи после неудачного прыжка в озеро. Врачи Коломенской больницы провели трехчасовую операцию, удалив поврежденный позвонок и восстановив спинной мозг. Уже через несколько дней пациент встал на ноги и был выписан домой.

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