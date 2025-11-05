Шойгу: РФ внесла значимый вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку

Москва внесла значимый вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности стран — участниц Содружества Независимых Государств. При этом он добавил, что у многих может сложиться впечатление, что США — это единственная страна, которая урегулировала уже восемь или девять конфликтов в мире, передает Sputnik Армения.

Вклад России в урегулирование отношений <...> существенен. Все это время Россия делала все для того, чтобы ситуация там стала более стабильной и туда пришел в конце концов мир, — сказал Шойгу.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку пока не согласовали конкретные дату и место для подписания мирного договора. Он отметил, что прямо сейчас готов начать консультации по данному вопросу.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о полной отмене всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Встреча лидеров прошла в Астане в формате «один на один».