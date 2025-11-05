«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева

4 ноября в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России Юрий Николаев. Он стал известен как ведущий культовых программ еще на советском телевидении — «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек», а также «Утренняя почта». Коллеги знали телеведущего как искреннего и открытого человека, умевшего сказать правду в глаза. Что он говорил об Алле Пугачевой и «Тату», как относился к мату в телевизионном эфире — в материале NEWS.ru.

В 1991-м Николаев придумал, запустил в эфир и вел на протяжении 12 лет шоу «Утренняя звезда», в рамках которого открывал новые имена на российской эстраде. В программе впервые появились Анжелика Варум, группа «Тату», Прохор Шаляпин, Валерия и многие другие артисты, известные сегодня всей стране.

Телеведущий Николаев — о воспитании в семье и «Утренней звезде»

— С детства привык к тому, что мою свободу не ограничивали. Рос в атмосфере любви и понимания, всегда старался найти компромисс с родителями. В детский сад ходить не любил, и они мне подыскали хорошую няню.

— Мне было очень легко работать с детьми и трудно общаться с их родителями, а также руководителями. В какой-то момент я решил издать два приказа. Первый: я имею право отстранить ребенка от участия в конкурсе, если родители или руководители коллективов попытаются привлечь мое внимание. Второй приказ был о внешнем виде артиста. Вы себе не представляете, какими приезжали малыши: помада, накрашенные ресницы, каблуки... Почему-то взрослые считали, что артисты непременно должны быть с макияжем. Мои девчонки порой в последний момент перед выходом на сцену вели артистов к умывальнику.

Юрий Николаев с участниками программы «Утренняя звезда» Фото: Наталья Логинова/PhotoXPress.ru/legion-media.com

Этими приказами я оградил себя: ко мне уже боялись подойти с подобными предложениями. После съемок меня могли отблагодарить банкой огурцов или коробкой конфет.

Почему телеведущий Николаев не сделал бизнес из «Утренней звезды»

— У Александра Маслякова — монополия, целый концерн КВН. Рядом с ним вовремя оказались юристы, команда поддержки, направившая его в нужное русло. А мне многие говорили: «Юра, если бы ты подписывал договор с каждым, кого выводил на сцену, ты уже был бы богатым человеком». Я думал об этом, но не созрел.

Еще меня остановило то, что журналисты заклевали бы, рассказывая, как Николаев «эксплуатирует» детский труд. А сейчас это совершенно обычное дело. Я тоже мог бы подписать контракты с родителями, руководителями музыкальных коллективов, но не случилось. Да что говорить, не люблю сослагательное наклонение…

Хотя делать меня альтруистом, конечно, не надо. Я производил программу «Утренняя звезда», которую продавал Первому каналу. Что-то из заработанного оставалось мне, что-то шло в дальнейшее производство.

Как телеведущий Николаев открыл для публики певиц Пелагею и Зару

— Открывать новые имена было интереснее, чем в очередной раз показывать музыкальные видео знаменитостей. Когда я увидел Юлю Началову или Валерию, то сразу сказал: «Если с мозгами все будет хорошо, то это звезда».

За 12 лет существования программа превратилась в целое движение, стала настоящей колыбелью таланта для таких исполнителей, как Пелагея, Зара, Валерия, Юлия Началова, Сергей Лазарев, Алсу, Анжелика Варум, Влад Топалов, Алексей Чумаков…

Пелагея Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будучи ведущим «Утренней почты», настаивал, чтобы в передаче участвовали не только состоявшиеся, но и перспективные исполнители. Благодаря этому на всю страну смогли заявить о себе такие разные артисты, как гитарист Виктор Зинчук, бит-квартет «Секрет», кабаре-дуэт «Академия».

Телеведущий Николаев — о популярности Пугачевой у шведов и успехе русских артистов на Западе

— Поначалу наши артисты пытались завоевать Запад. Выезжали в Европу, в Америку. Затем давали интервью, какой успех там был. На самом деле они выступали для наших эмигрантов. Кто действительно достиг мировой популярности, так это группа «Тату». Только эти девочки и их продюсер поставили полмира на уши... Чтобы их понимали, они пели на английском.

— Аллочку шведы знали и очень любили (в 1980-е Пугачева записала альбом в Стокгольме. — NEWS.ru). У нее был тур по этой стране. Шведы подходили к советской артистке и просили автограф. При этом Алла пела большинство песен по-русски. Для 1985-го это уникальный случай. Сейчас подобное повторил разве что Витас, который мегапопулярен в Китае.

Благодаря тем гастролям Аллы в 1986 году на Центральном телевидении появилась первая советско-шведская передача — «Утренняя почта» в гостях у «Лестницы Якоба». Популярный ведущий Якоб Далин (мы звали его Яшкой) так загорелся нашим сотрудничеством, что было записано несколько программ.

Телеведущий Николаев — о самокопании

— Я всю жизнь боролся с самокопанием, самоедством и самоанализом. Хотя самоанализ все же необходим, но до определенной черты. Когда он переходит в самоедство, это плохо. Мне кажется, что многим звездам это чувство незнакомо. Обзавелись кортежами машин, охраной и штатом обслуги. Они считают, что все, что ни делают, — прекрасно, все тащатся от них. Мне это непонятно и неприятно.

Не забывайте, сейчас есть такое дело, как пиар. Я никогда не думал, чтобы пригласить агента, который бы занимался моим продвижением, создавал образ. Все, что мы делали, было интуитивно и искренне.

Телеведущий Николаев — о дружбе с Михалковым и родственных связях с Игорем Николаевым

— Часто присутствовал на съемочной площадке у своего друга Никиты Михалкова, который, может быть, сам того не подозревая, настолько много мне дал, что слова просто излишни. В понимании жизни, дружбы, семьи — всему я научился у него.

Юрий Николаев и Никита Михалков, 1991 год Фото: Александр Шогин/ИТАР-ТАСС

— Мы шутливо называли друг друга папой и сыном. Все были уверены, что я протащил в «Утреннюю почту» родственника по блату. Мы не развенчивали и не развенчиваем этот миф. Даже песню записали вместе «Остров Юрий» на стихи отца Игоря поэта Юрия Ивановича Николаева.

Телеведущий Николаев — о мате в эфире и гороскопах

— Я как человек из другого поколения не могу слышать мат ни со сцены, ни с телевизионного экрана. Я считаю это неправильным… Но и когда на сцене раздеваются, это, наверное, тоже неуместно, это для ночных клубов.

— Не пытаюсь подстраивать свою судьбу под гороскоп. Отношусь к этому скептически. Я православный человек. Верю в судьбу — не в гороскопы.

Телеведущий Николаев — об уехавших из России артистах, детях и жизненном опыте

— Кто уехал, значит, он против нас, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет. Здесь должны быть закрыты все концертные площадки. Работайте там. Я патриот. Это от латинского слова «Родина».

Юрий Николаев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

— Никогда не опускайте руки и верьте в свою звезду! Актерская судьба — достаточно тернистый путь, полный как счастливых моментов, так и трудностей. Если взять мою, то количество кино- и фотопроб, в которых я принимал участие, несопоставимо с тем, сколько раз меня утверждали. Но при этом я каждый раз приобретал опыт.

— Бог не одарил нас с супругой детьми. Но я принял это и нашел свое предназначение, миссию — отдал всего себя воспитанию и развитию детских талантов по всей стране, от Камчатки до Калининграда…

