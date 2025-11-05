Путин назначил нового главу комиссии по государственным премиям

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назначен председателем комиссии по государственным премиям в области правозащиты и благотворительности. Назначение было оформлено указом президента России Владимира Путина, который также утвердил обновленный состав общественной комиссии. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Другим президентским распоряжением было скорректировано само положение о комиссии, что повлекло за собой изменения в ее кадровом составе. В частности, теперь в нее впервые включаются не только представители общественных палат и аппаратов омбудсменов, но и члены СПЧ. Именно от этой новой квоты и был предложен кандидат на пост председателя комиссии.

Ранее Путин присудил премию за укрепление единства нации России. Награда была вручена в преддверии Дня народного единства заместителю директора ООО «Открытие» Анне Габдуллиной и ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павлу Орлову.