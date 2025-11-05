Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 16:38

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали

В Белгородской области задержан обвиняемый в убийстве и изнасиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военнослужащий Алексей Кострикин, который обвиняется в убийстве и изнасиловании в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области, задержан на территории региона, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин убил владельца дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления.

Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, — сказано в сообщении.

Убитого звали Сергеем, ему было 59 лет, он работал на крупном предприятии в Шебекино. Его жена преподавала в школе. При побеге мужчина угнал иномарку, которую обнаружили 1 ноября.

В отношении рядового Кострикина уже были возбуждены уголовные дела по серьезным статьям Уголовного кодекса, включая убийство из корыстных побуждений, изнасилование с угрозой убийством и разбой с незаконным проникновением. Проводимые следственные действия направлены на задержание подозреваемого и полное расследование всех эпизодов его предполагаемой преступной деятельности.

Белгородская область
убийства
изнасилования
задержания
