Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет В США спустя 13 лет задержали опасного преступника Энтони Леннона

В США спустя 13 лет правоохранители задержали Энтони Леннона, который был осужден за распространение детской порнографии, передает Toofab. Он был признан виновным в 2008 году. В 2012 году его собирались задержать за новые правонарушения, но он сумел скрыться.

Прибыв в мотель, где работал Леннон, полицейские наткнулись на инсценировку убийства. Преступник пытался запутать следствие, создавая видимость похищения и насильственной смерти, однако опытные следователи сразу распознали подлог.

За годы своего побега Леннон пользовался более чем десятью вымышленными именами и даже успел получить высшее образование. В последние годы он жил как Джастин Филлипс и обучался в университете штата Нью-Йорк по специальности инженера.

Правоохранительные органы провели более сотни обысков и множество допросов по всей стране, чтобы поймать подозреваемого. Сейчас Леннон находится под арестом и ожидает экстрадиции в Оклахому. Ему грозит пожизненное заключение.

