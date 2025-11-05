Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 14:18

Подросток до смерти изнасиловал пожилую женщину железным прутом

В Индии 16-летнего подростка будут судить за убийство женщины железным прутом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии 16-летний подросток жестоко убил 60-летнюю женщину, изнасиловав ее железным прутом, сообщает The Times of India. Чудовищное преступление произошло в Нью-Дели, где несовершеннолетний нанес пенсионерке смертельные травмы.

Судья в ходе процесса отметил, что подсудимый «не просто наносил удары железным прутом по телу жертвы, но и безжалостно вонзал этот прут в интимные части женщины». В материале говорится, что преступление остановил охранник, который поднял тревогу и помог задержать подростка, однако спасти пострадавшую не удалось.

Подсудимого будут судить по всей строгости закона как взрослого преступника. Точный срок наказания пока не определен, дело продолжает рассматриваться в судебных инстанциях.

Ранее сообщалось, что житель Питтсбурга Ки-Шон Крамити предстанет перед судом за похищение и сексуальное насилие над 13-летней девочкой из Луизианы. Мужчина познакомился с подростком через Snapchat и заманил в свой дом. Девочку нашли в подвале, где она была заперта в накрытой простыней коробке. Крамити был арестован по нескольким обвинениям, включая торговлю людьми.

Индия
подростки
изнасилования
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали
Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.