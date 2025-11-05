Подросток до смерти изнасиловал пожилую женщину железным прутом В Индии 16-летнего подростка будут судить за убийство женщины железным прутом

В Индии 16-летний подросток жестоко убил 60-летнюю женщину, изнасиловав ее железным прутом, сообщает The Times of India. Чудовищное преступление произошло в Нью-Дели, где несовершеннолетний нанес пенсионерке смертельные травмы.

Судья в ходе процесса отметил, что подсудимый «не просто наносил удары железным прутом по телу жертвы, но и безжалостно вонзал этот прут в интимные части женщины». В материале говорится, что преступление остановил охранник, который поднял тревогу и помог задержать подростка, однако спасти пострадавшую не удалось.

Подсудимого будут судить по всей строгости закона как взрослого преступника. Точный срок наказания пока не определен, дело продолжает рассматриваться в судебных инстанциях.

Ранее сообщалось, что житель Питтсбурга Ки-Шон Крамити предстанет перед судом за похищение и сексуальное насилие над 13-летней девочкой из Луизианы. Мужчина познакомился с подростком через Snapchat и заманил в свой дом. Девочку нашли в подвале, где она была заперта в накрытой простыней коробке. Крамити был арестован по нескольким обвинениям, включая торговлю людьми.