Американец изнасиловал подростка и запер в коробке В Питтсбурге нашли изнасилованную 13-летнюю девочку в коробке

Житель Питтсбурга Ки-Шон Крамити предстанет перед судом за похищение и сексуальное насилие над 13-летней девочкой из Луизианы, сообщает портал People. Он познакомился с подростком через Snapchat и заманил в свой дом. Девочку нашли в подвале, где она была заперта в накрытой простыней коробке.

Девочка была найдена в подвале дома «в коробке, накрытой простыней серого цвета, закрывающей коробку и ее лицо». <...> [Она] познакомилась с Крамити в Snapchat, — говорится в материале.

В конце октября федеральные маршалы сообщили о пропаже подростка. Полиция быстро провела расследование и обнаружила девочку в доме на Дэвис-авеню в Питтсбурге. 31 октября Крамити был арестован по нескольким обвинениям, включая торговлю людьми, сексуальное насилие над несовершеннолетними и незаконную продажу алкоголя.

Ранее в Мэриленде арестовали 35-летнего медбрата частной клиники Шеппард-Пратт и обвинили в изнасиловании 17-летней пациентки. Девушка страдала психическими расстройствами. Камеры наблюдения зафиксировали, как медбрат неоднократно посещал палату пациентки. После ее выписки он похитил девушку и удерживал у себя дома.