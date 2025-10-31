Медбрат из психиатрического отделения насиловал 17-летнюю пациентку

В США в штате Мэриленд полицейские арестовали 35-летнего медбрата из больницы Шеппард-Пратт, передает The Mirror. По версии следствия, сотрудник учреждения несколько раз изнасиловал 17-летнюю пациентку.

Журналисты уточнили, что девушка страдала от психических расстройств и не могла дать осознанное согласие на секс. Камеры наблюдения зафиксировали, как медбрат входил в палату восемь раз за одну ночь. По версии следствия, именно тогда произошел первый эпизод насилия.

После выписки мужчина выкрал подростка из отделения и привез девушку к себе домой. В издании сообщили, что потерпевшую удалось найти с помощью специального приложения на смартфоне.

Ранее в Бельгии престарелый врач был осужден за два эпизода изнасилования несовершеннолетнего мальчика с синдромом Дауна. Суд назначил ему пятилетний тюремный срок. Преступления были совершены в марте и мае 2021 года. Хотя точный возраст потерпевшего не уточняется, известно, что ребенок лично дал показания следователям о произошедших сексуальных надругательствах.