29 октября 2025 в 12:16

Престарелый врач-нарцисс два раза изнасиловал мальчика с синдромом Дауна

The Mirror: пожилой врач в Бельгии дважды изнасиловал ребенка с синдромом Дауна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бельгии престарелый врач был осужден за два эпизода изнасилования несовершеннолетнего мальчика с синдромом Дауна, сообщает The Mirror. Суд назначил ему пятилетний тюремный срок. Преступления были совершены в марте и мае 2021 года. Хотя точный возраст потерпевшего не уточняется, известно, что ребенок лично дал показания следователям о произошедших сексуальных надругательствах.

Первый инцидент произошел, когда обвиняемый находился с мальчиком в душевой комнате после спортивных занятий. Второй случай пострадавший не смог детально описать. Установлено, что пожилой преступник поддерживал дружеские отношения с отцом жертвы. Несмотря на достижение пенсионного возраста, он продолжал заниматься медицинской практикой и принимал новых пациентов.

Хотя обвиняемый не признал свою вину, суд принял во внимание свидетельские показания ребенка, обнаруженные на теле мальчика следы физического насилия, а также заключение психологической экспертизы, охарактеризовавшей преступника как личность с нарциссическим расстройством.

Ранее в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кудрово по подозрению в сексуальном насилии над его четырехлетним сыном. Поводом для процессуальной проверки стало заявление 75-летней местной жительницы о противоправных действиях в отношении ее внука. Подозреваемый самостоятельно явился в СК, где с ним провели беседу.

