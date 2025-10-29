Престарелый врач-нарцисс два раза изнасиловал мальчика с синдромом Дауна The Mirror: пожилой врач в Бельгии дважды изнасиловал ребенка с синдромом Дауна

В Бельгии престарелый врач был осужден за два эпизода изнасилования несовершеннолетнего мальчика с синдромом Дауна, сообщает The Mirror. Суд назначил ему пятилетний тюремный срок. Преступления были совершены в марте и мае 2021 года. Хотя точный возраст потерпевшего не уточняется, известно, что ребенок лично дал показания следователям о произошедших сексуальных надругательствах.

Первый инцидент произошел, когда обвиняемый находился с мальчиком в душевой комнате после спортивных занятий. Второй случай пострадавший не смог детально описать. Установлено, что пожилой преступник поддерживал дружеские отношения с отцом жертвы. Несмотря на достижение пенсионного возраста, он продолжал заниматься медицинской практикой и принимал новых пациентов.

Хотя обвиняемый не признал свою вину, суд принял во внимание свидетельские показания ребенка, обнаруженные на теле мальчика следы физического насилия, а также заключение психологической экспертизы, охарактеризовавшей преступника как личность с нарциссическим расстройством.

