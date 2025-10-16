Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:12

В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области мужчину из Кудрово подозревают в сексуальном насилии над собственным четырехлетним сыном, сообщает портал 47news. В полицию обратилась 75-летняя местная жительница с заявлением о пострадавшем внуке.

По данным источника, впоследствии 54-летний подозреваемый сам явился в Следственный комитет, где с ним провели беседу и отпустили. Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нефтеюганске возбудили уголовное дело против двух бывших полицейских по факту насилия над четырехлетним ребенком. По предварительным данным, мужчина совершал преступления, а его жена снимала процесс на видео. Сейчас ребенок передан под опеку родного отца.

До этого в Краснодарском крае жителя Белореченского района признали виновным в растлении несовершеннолетних девочек, находившихся под опекой его супруги. Суд приговорил 59-летнего мужчину к 13,5 года колонии строгого режима.

В Великобритании суд признал семью виновной в сексуальном и физическом насилии над несовершеннолетней. Преступления совершались на протяжении многих лет, в них участвовали три поколения родственников, включая мать девочки. После ареста семья пыталась заставить жертву изменить показания. Сейчас девочка и ее младшая сестра получают психологическую помощь.

дети
насилие
родители
Санкт-Петербург
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
