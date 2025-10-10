На Кубани педофил насиловал приемных детей своей жены Жителю Краснодарского края дали 13,5 года колонии за растление школьниц

Жителя Белореченского района Краснодарского края признали виновным в растлении девочек, находившихся под опекой его супруги, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Следователи установили, что 59-летний мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении школьниц, когда они были несовершеннолетними.

Насилие над одной из девочек растлитель продолжил и после того, как ей исполнилось 18 лет. В силу особенностей развития жертва не могла ему противостоять. Подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

