10 октября 2025 в 14:42

На Кубани педофил насиловал приемных детей своей жены

Жителю Краснодарского края дали 13,5 года колонии за растление школьниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Белореченского района Краснодарского края признали виновным в растлении девочек, находившихся под опекой его супруги, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Следователи установили, что 59-летний мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении школьниц, когда они были несовершеннолетними.

Насилие над одной из девочек растлитель продолжил и после того, как ей исполнилось 18 лет. В силу особенностей развития жертва не могла ему противостоять. Подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с ножом на девушку в парке. Подозреваемого заключили под стражу до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

До этого стало известно, что в Свердловской области ведутся поиски двух мужчин, которые признаны судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Накануне злоумышленники, находившиеся под подпиской о невыезде, получили 11,5 и 10 лет лишения свободы, но на оглашение приговора не явились.

суды
педофилы
Краснодарский край
дети
школьницы
