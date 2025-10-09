Попытавшийся изнасиловать москвичку в парке отправился за решетку В Москве арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в парке

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с ножом на девушку в парке, сообщили в управлении СК РФ по региону. Подозреваемого заключили под стражу до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

Мужчину задержали после заявления пострадавшей, на которую он напал во время пробежки. По данным следствия, злоумышленник настиг девушку у Лефортовского парка, угрожал ножом и пытался надругаться. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего нападавший сбежал.

Подозреваемого задержали в Рязани. Сейчас следователи проверяют, мог ли он быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Прежде мужчину уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

