09 октября 2025 в 21:06

Попытавшийся изнасиловать москвичку в парке отправился за решетку

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в парке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего с ножом на девушку в парке, сообщили в управлении СК РФ по региону. Подозреваемого заключили под стражу до 8 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

Мужчину задержали после заявления пострадавшей, на которую он напал во время пробежки. По данным следствия, злоумышленник настиг девушку у Лефортовского парка, угрожал ножом и пытался надругаться. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего нападавший сбежал.

Подозреваемого задержали в Рязани. Сейчас следователи проверяют, мог ли он быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Прежде мужчину уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Ранее в Казахстане троих братьев приговорили к девяти годам лишения свободы за серию насильственных действий в отношении их 24-летнего родственника-инвалида. Суд установил, что один из обвиняемых сначала украл у пострадавшего деньги, а затем, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил преступление, после чего братья совместно повторили насильственные действия.

