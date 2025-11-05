Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:36

Стариков объяснил, почему Украине не дадут Tomahawk

Николай Стариков Николай Стариков Фото: NEWS.ru

Россия не даст США разместить дальнобойные ракеты Tomahawk на Украине, заявил корреспонденту NEWS.ru общественный деятель Николай Стариков на торжественном открытии интерактивной выставки в «Манеже» «На страже воздушных границ». По его словам, специальная военная операция начиналась в том числе для того, чтобы предотвратить расположение вооружения НАТО у границ РФ.

Нужно понимать, что во многом специальная военная операция началась для того, чтобы американцы не разместили Tomahawk на территории Украины. <…> Я уверен, что Россия не допустит [расположения ракет у своих границ], — подчеркнул Стариков.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине американские крылатые ракеты Tomahawk, потому что считает неадекватной действующую украинскую администрацию. По его мнению, другими возможными причинами могут быть убежденность главы Белого дома в том, что конфликт на Украине не имеет отношения к Соединенным Штатам, или желание договориться с Россией.

До этого политолог Николай Топорнин уточнил, что Трамп дает громкие обещания по Украине для поддержания внимания к своей персоне. Эксперт отметил, что в администрации США отсутствуют четкие представления о сроках завершения украинского кризиса.

Tomahawk
Украина
США
видео
