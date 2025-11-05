«Выбирают честность»: певица Хлебникова объяснила свой успех у зумеров

Зумеры выбирают наиболее честных артистов, объяснила свой успех у молодежи певица Марина Хлебникова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что наверняка есть и другие механизмы популярности у молодого поколения, но пока она их не поняла, и этот вопрос для нее открыт.

Видимо, зумеры отслеживают, кто из нас более востребован, и получается, что более востребован тот, кто наиболее честен. Остальные механизмы я понять не могу. Сегодня у меня был огромный концерт, и в первом ряду молодая женщина плакала под песню «Дожди». Каждый в ней слышит что-то про себя. Значит, песня хорошая, актуальная, — сказала Хлебникова.

6 ноября исполнительница Марина Хлебникова отмечает 60-летний юбилей. Она начинала свою карьеру в группе «Интеграл» Бари Алибасова, а потом перешла в «На-На». Позже Хлебникова стала строить сольную карьеру.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Он считает, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковатости». При этом недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети. Зумеры стали снимать рилсы на эту композицию.