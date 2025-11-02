Раскрыто, как изменится спрос зумеров на Мальдивы из-за запрета курения

Спрос российской молодежи на поездки на Мальдивские острова не изменится после запрета курения, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, молодые люди из России не будут отказываться от путешествий из-за подобных ограничений. При этом она подчеркнула, что чаще всего зумеры не могут позволить себе такой роскошный отдых.

Мальдивы для россиян — это достаточно серьезная роскошь, и крайне редко туда самостоятельно ездят люди, рожденные после 2007 года. Я не думаю, что на Мальдивах будет резкий спад [спроса] у молодежи, потому что у них все-таки другой фокус в путешествиях. Чаще всего молодежь в России сейчас достаточно продвинутая и прогрессивная, и я не думаю, что они будут отказываться от отдыха только потому, что нельзя где-то курить или что-то не продадут. Спрос на Мальдивы, который был, в целом и останется, — объяснила Ансталь.

Также турэксперт отметила важность инициативы. Она добавила, что мировое сообщество давно хочет решить эту проблему, и стремление вырастить здоровое поколение — это верный путь.

Запрет на продажу табачных изделий для людей, рожденных после 2007 года, на Мальдивах является разумным решением, поскольку в этом году им исполняется 18 лет. Это такой рубеж, когда они становятся совершеннолетними, и как раз сразу все это дело обрубается. Сказать точно, как обстоит в местной культуре на Мальдивах история с курением, мы не можем. У нас в России, конечно, к сожалению, есть кейсы, когда несовершеннолетние начинают курить, — подытожила Ансталь.

Ранее стало известно, что власти Мальдивской Республики ввели полный запрет на употребление табака для всех родившихся после января 2007 года. В Минздраве островного государства отметили, что таким лицам нельзя покупать или продавать табачные изделия на родине. Запрет распространяется на все виды табачных изделий и касается как местных жителей, так и туристов.