Зумерам на Мальдивах полностью запретили курить Власти Мальдив ввели полный запрет на табак для родившихся после 2007 года

Власти Мальдивской Республики ввели полный запрет на употребление табака для всех родившихся после января 2007 года. В Минздраве островного государства отметили, что таким лицам нельзя покупать или продавать табачные изделия на родине. Запрет распространяется на все виды табака, а розничным продавцам необходимо проверять возраст перед продажей.

Согласно новому закону, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на Мальдивах, — уточнили в министерстве.

Ведомство добавило, что сохраняет также всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств. Ограничение действует для всех лиц вне зависимости от возраста. Продажа табака несовершеннолетнему влечет за собой штраф в размере $3,2 тыс. (257,2 тыс. рублей). Использование устройств для вейпинга может обернуться для нарушителей взысканием на сумму $320 (25,7 тыс. рублей). Мальдивы стали первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений.

