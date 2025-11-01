Зумерам на Мальдивах полностью запретили курить

Власти Мальдивской Республики ввели полный запрет на употребление табака для всех родившихся после января 2007 года. В Минздраве островного государства отметили, что таким лицам нельзя покупать или продавать табачные изделия на родине. Запрет распространяется на все виды табака, а розничным продавцам необходимо проверять возраст перед продажей.
Согласно новому закону, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на Мальдивах, — уточнили в министерстве.
Ведомство добавило, что сохраняет также всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств. Ограничение действует для всех лиц вне зависимости от возраста. Продажа табака несовершеннолетнему влечет за собой штраф в размере $3,2 тыс. (257,2 тыс. рублей). Использование устройств для вейпинга может обернуться для нарушителей взысканием на сумму $320 (25,7 тыс. рублей). Мальдивы стали первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений.
Ранее стало известно, что российские туристы столкнулись с угрозой заражения вирусом чикунгунья на популярном курорте. Отдыхающие на Мальдивах массово скупали репелленты, поскольку отели не обрабатывают территории от комаров-переносчиков.