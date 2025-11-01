Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:02

Зумерам на Мальдивах полностью запретили курить

Власти Мальдив ввели полный запрет на табак для родившихся после 2007 года

Мальдивские острова Мальдивские острова Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Власти Мальдивской Республики ввели полный запрет на употребление табака для всех родившихся после января 2007 года. В Минздраве островного государства отметили, что таким лицам нельзя покупать или продавать табачные изделия на родине. Запрет распространяется на все виды табака, а розничным продавцам необходимо проверять возраст перед продажей.

Согласно новому закону, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на Мальдивах, — уточнили в министерстве.

Ведомство добавило, что сохраняет также всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств. Ограничение действует для всех лиц вне зависимости от возраста. Продажа табака несовершеннолетнему влечет за собой штраф в размере $3,2 тыс. (257,2 тыс. рублей). Использование устройств для вейпинга может обернуться для нарушителей взысканием на сумму $320 (25,7 тыс. рублей). Мальдивы стали первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений.

Ранее стало известно, что российские туристы столкнулись с угрозой заражения вирусом чикунгунья на популярном курорте. Отдыхающие на Мальдивах массово скупали репелленты, поскольку отели не обрабатывают территории от комаров-переносчиков.

Мальдивы
табак
несовершеннолетние
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог раскрыла, как снизить риск развития рака кишечника
В Госдуме объяснили киевский запрет СМИ работать в «котлах»
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.