«Пошел на поводу»: Хлебникова объяснила участие Алибасова в ток-шоу Хлебникова объяснила участие Алибасова в ток-шоу тем, что он поддался хайпу

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов пошел на поводу у законов жанра и стал хайповать, объяснила NEWS.ru Марина Хлебникова участие продюсера в многочисленных ток-шоу и скандалах. По ее словам, Алибасов все равно гениален как продюсер.

Когда началось время так называемого хайпа, человек, который всю жизнь не на этом строил карьеру своего коллектива, конечно же, растерялся. Как-то после одной из передач я заехала к нему в гости, мы с ними просидели до пяти утра. И он со мной поделился, почему так происходит (скандалы вокруг его имени. — NEWS.ru). Я спросила: «Зачем ты в это идешь?» Он ответил, что время диктует условия, — рассказала Хлебникова.

Певица отметила, что продюсер на самом деле выше этого. Она заявила, что ему, конечно, не надо было глотать «Крота» и идти на шоу, надевать желтый пиджак.

Мне обидно иногда бывает за него, он же гениален, — отметила Хлебникова.

6 ноября исполнительница Марина Хлебникова отмечает 60-летний юбилей. Она начинала свою карьеру в группе «Интеграл» Бари Алибасова, а потом перешла в «На-на». Позже Хлебникова стала строить сольную карьеру.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Он считает, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковатости». При этом недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети. Зумеры стали снимать рилсы на эту композицию.