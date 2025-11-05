«Удар ниже пояса»: Хлебникова высказалась о смерти Владимира Левкина

Певица Марина Хлебникова в разговоре с NEWS.ru назвала смерть коллеги, певца, экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина «ударом ниже пояса». Она заявила, что Левкин был очень добрым человеком и ей его очень сильно не хватает.

Мы с ним дружили до конца, до сих пор я с его женой Марусей на связи. Володька — солнечный человек. Ему всегда чего-то было мало: группы, новых песен... Его семья — Маруся и Никочка — такие девочки хорошие, много для него значили. У него один из концертов так и назывался — то ли «Моя семья», то ли «Семейный концерт», — сказала Хлебникова.

Она отметила, что рано ушли из жизни многие ее коллеги: Евгений Белоусов, Игорь Тальков, Мурат Насыров... Но смерть Левкина стала для нее «ударом ниже пояса».

Вовка — такой добрый, отзывчивый, работоспособный, поддерживающий с друзьями все время связь. Его сильно не хватает, — отметила артистка.

6 ноября исполнительница хита Марина Хлебникова отмечает 60-летний юбилей. Она начинала свою карьеру в группе «Интеграл» Бари Алибасова, а потом перешла в «На-На». Позже Хлебникова стала строить сольную карьеру.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказался, что Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Он выразил мнение, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковатости». Недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети. Зумеры стали снимать рилсы на эту композицию.