Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 20:38

Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди

Пелагея Пелагея Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 ноября в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России Юрий Николаев. Он стал известен как телеведущий культовых программ еще на советском телевидении в 1970-е — «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек», позже вел «Утреннюю почту». Артисты, которые попадали в музыкальные шоу, после первого эфира становились знаменитыми на всю страну.

В 1991-м Николаев придумал, запустил в эфир и вел на протяжении 12 лет шоу «Утренняя звезда». Телеведущий помогал делать первые шаги на сцене детям, мечтавшим стать большими артистами. Николаев рассказывал, что ему было не очень интересно работать с состоявшимися исполнителями.

По словам телеведущего, ему гораздо больше нравилось наблюдать за профессиональным становлением новичков и обучать их мастерству работы в кадре.

Кого из нынешних звезд шоу-бизнеса открыл Николаев, кто считает его своим первым наставником в мире телевидения и даже крестным папой — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Влад Топавлов
Влад Топавлов
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Валерия
Валерия
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Группа «Тату»
Группа «Тату»
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Зара
Зара
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алсу
Алсу
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анжелика Варум
Анжелика Варум
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юлия Началова
Юрий Николаев
Сергей Лазарев
певцы
артисты
смерти
Влад Топалов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.