Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди

4 ноября в возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист России Юрий Николаев. Он стал известен как телеведущий культовых программ еще на советском телевидении в 1970-е — «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек», позже вел «Утреннюю почту». Артисты, которые попадали в музыкальные шоу, после первого эфира становились знаменитыми на всю страну.

В 1991-м Николаев придумал, запустил в эфир и вел на протяжении 12 лет шоу «Утренняя звезда». Телеведущий помогал делать первые шаги на сцене детям, мечтавшим стать большими артистами. Николаев рассказывал, что ему было не очень интересно работать с состоявшимися исполнителями.

По словам телеведущего, ему гораздо больше нравилось наблюдать за профессиональным становлением новичков и обучать их мастерству работы в кадре.

Кого из нынешних звезд шоу-бизнеса открыл Николаев, кто считает его своим первым наставником в мире телевидения и даже крестным папой — в фотогалерее NEWS.ru.