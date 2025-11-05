В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ Парламент Болгарии наложил вето на законопроект о национализации ЛУКОЙЛа

Болгарский парламент отклонил инициативу политической партии «Меч» о национализации активов российского ЛУКОЙЛа, передает национальное радио страны. Отмечается, что предложение поддержали 42 парламентария, 80 — проголосовали против, еще 70 — воздержались.

Отклоненный депутатами документ предполагал подготовку и внесение в Народное собрание инвестиционных расходов на покупку государством нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» компании «ЛУКОЙЛ Болгария». Также политическое объединение предлагало приобрести всю сопутствующую инфраструктуру, а также начать переговоры после подготовки соответствующих документов.

Ранее генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист заявил, что Европу ждут серьезные последствия, в случае если сорвется сделка по приобретению зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Он предупредил, что это грозит потерей множества рабочих мест и нарушением нефтеперерабатывающих мощностей и топливных поставок.

До этого глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ негативно отразятся на мировых поставках нефти. Он предупредил о вероятных задержках и замедлении торговых операций.