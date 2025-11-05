Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 20:21

В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ

Парламент Болгарии наложил вето на законопроект о национализации ЛУКОЙЛа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болгарский парламент отклонил инициативу политической партии «Меч» о национализации активов российского ЛУКОЙЛа, передает национальное радио страны. Отмечается, что предложение поддержали 42 парламентария, 80 — проголосовали против, еще 70 — воздержались.

Отклоненный депутатами документ предполагал подготовку и внесение в Народное собрание инвестиционных расходов на покупку государством нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» компании «ЛУКОЙЛ Болгария». Также политическое объединение предлагало приобрести всю сопутствующую инфраструктуру, а также начать переговоры после подготовки соответствующих документов.

Ранее генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист заявил, что Европу ждут серьезные последствия, в случае если сорвется сделка по приобретению зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Он предупредил, что это грозит потерей множества рабочих мест и нарушением нефтеперерабатывающих мощностей и топливных поставок.

До этого глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ негативно отразятся на мировых поставках нефти. Он предупредил о вероятных задержках и замедлении торговых операций.

ЛУКОЙЛ
Болгария
парламенты
национализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.