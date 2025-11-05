Европейцы рискуют потерять работу из-за срыва сделки с ЛУКОЙЛ Глава Gunvor заявил о возможной безработице в случае срыва сделки с ЛУКОЙЛ

Европу ждут серьезные последствия в случае, если сорвется сделка по приобретению зарубежных активов ЛУКОЙЛ, заявил в интервью Financial Times генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист. Он предупредил, что это грозит потерей множества рабочих мест и нарушением нефтеперерабатывающих мощностей и топливных поставок.

Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Ее невозможно завершить за две недели, — подчеркнул гендиректор.

Тернквист пояснил, что в связи с включением ЛУКОЙЛ в санкционные списки США и Великобритании, все международные операции российской компании оказались «парализованы», и никто не может проводить с ней транзакции. Он отметил, что завершение столь масштабной сделки требует длительной работы с регуляторами и не может быть закончено за две недели.

На данный момент Gunvor ведет переговоры с властями США о продлении лицензии на транзакции с ЛУКОЙЛ, поскольку действующая лицензия истекает уже 21 ноября. Тернквист подчеркнул, что от успеха сделки зависит не только судьба активов, но и стабильность европейского рынка.

Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ негативно отразятся на мировых поставках нефти. Он предупредил о вероятных задержках и замедлении торговых операций.