«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной

Семенович пожелала здоровья и детей расписавшимся SMAMAN и Мизулиной

Певица Анна Семенович на премьере продолжения комедийного сериала «Волшебный участок» пожелала главе Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) здоровья, радости, счастья и прибавления в семье. По словам экс-солистки «Блестящих», которые приводит корреспондент NEWS.ru, молодожены поступили как истинные патриоты, выбрав ЗАГС в Донецке.

Я очень рада за их пару. Мне кажется у них такая сильная любовь. Я вообще за любовь. Желаю здоровья, радости, счастья, деток и всего самого лучшего, — пожелала исполнительница.

Ранее SHAMAN рассказал, что они с Мизулиной решили узаконить свои отношения. По словам исполнителя, бракосочетание прошло в одном из ЗАГСов Донецка.

До этого телеведущая Роза Сябитова поздравила SHAMAN и Мизулину с бракосочетанием. Она выразила надежду, что молодые супруги будут стремиться к взаимопониманию и укреплению отношений. Сябитова отметила, что крепость брака зависит только от партнеров и их готовности идти на компромиссы.

