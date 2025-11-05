Сябитова дала напутствие расписавшимся в Донецке SHAMAN и Мизулиной

Телеведущая Роза Сябитова поздравила с бракосочетанием певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, пожелав им счастья и любви. В беседе с NEWS.ru сваха выразила надежду, что супруги будут стремиться к взаимопониманию ради укрепления отношений.

Я как сваха желаю им счастья и любви, так как это единственное, что можно дать другому, ничего не отнимая от себя, а крепость брака и его долговечность зависят только от партнеров. Когда меня спрашивают секрет долголетия семьи, хочется вернуть людей в реальность. Дело в том, что на свете существует только два типа людей: те, кто хочет сохранить брак, будут идти на компромиссы и так далее, и те, кто не хочет бороться за отношения. Поэтому я желаю, чтобы люди чаще всего относились к первой категории, — поделилась Сябитова.

Ранее SHAMAN сообщил о заключении брака с Мизулиной. По словам артиста, церемония регистрации состоялась в ЗАГСе в Донецке. В качестве свадебных костюмов молодожены выбрали гимнастерки.