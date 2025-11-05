Умер актер из сериала «Империя под ударом» В возрасте 83 лет умер актер и сценарист Вячеслав Вербин

Скончался советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин, передает пресс-служба Государственного детского музыкального театра «Карамболь». Ему было 83 года. Причины смерти не уточняются.

Человек огромного таланта, глубоко понимающий специфику драматического и музыкального направления театра, внесший большой вклад в его развитие, обаятельный и всегда переполненный новыми идеями — таким мы запомним Вячеслава Михайловича Вербина, — сказано в некрологе.

Вербин родился в 1941 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театроведение». Работал заведующим литературной частью в Ленинградском Малом театре оперы и балета, Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича и Большом театре кукол. Вербин создавал пьесы, киносценарии, песни для кино и эстрады, либретто опер и балетов. Известность получил после выхода сериала «Империя под ударом».

Ранее скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Ей было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Гленмарк родилась в 1952 году и начинала в семейном ансамбле Glenmarks. Группа Gemini, участницей которой она являлась, появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома при участии продюсеров из ABBA.