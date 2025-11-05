Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:56

Умер актер из сериала «Империя под ударом»

В возрасте 83 лет умер актер и сценарист Вячеслав Вербин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин, передает пресс-служба Государственного детского музыкального театра «Карамболь». Ему было 83 года. Причины смерти не уточняются.

Человек огромного таланта, глубоко понимающий специфику драматического и музыкального направления театра, внесший большой вклад в его развитие, обаятельный и всегда переполненный новыми идеями — таким мы запомним Вячеслава Михайловича Вербина, — сказано в некрологе.

Вербин родился в 1941 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театроведение». Работал заведующим литературной частью в Ленинградском Малом театре оперы и балета, Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича и Большом театре кукол. Вербин создавал пьесы, киносценарии, песни для кино и эстрады, либретто опер и балетов. Известность получил после выхода сериала «Империя под ударом».

Ранее скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Ей было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Гленмарк родилась в 1952 году и начинала в семейном ансамбле Glenmarks. Группа Gemini, участницей которой она являлась, появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома при участии продюсеров из ABBA.

смерти
похороны
некрологи
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Скандальную «Большую глину» показали после переезда на новое место
В российских магазинах стало в разы больше рыбы из Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.