Мясо по-французски больше не делаю. Нашла рецепт проще — нужны грудка, сливки и 3 картофелины. Запеканка «Мясной каламбур»

Знаете, что получается, когда соединяешь нежную курицу и сочную говядину под хрустящей сырной корочкой? Настоящий мясной восторг! Эта французская запеканка стала моим любимым блюдом для семейных ужинов — готовится просто, а вкус получается таким насыщенным, что пальчики оближешь. Секрет в том, что два вида мяса идеально дополняют друг друга: курица даёт нежность, а говядина — богатый вкус. И не пугайтесь названия «каламбур» — это просто игра вкусов, которая покорит всех!

Вам понадобится: 400 г куриного филе из грудки, 300 г говяжьего фарша, 2 луковицы, 2 моркови, 200 г твердого сыра, 3 картофелины, 200 мл сливок, 3 яйца, соль, перец, прованские травы. Мясо нарежьте кубиками, лук и морковь обжарьте. Картофель отварите и нарежьте кружочками. В форму выкладывайте слоями: картофель, курицу, лук с морковью, говяжий фарш. Повторите слои. Залейте смесью яиц и сливок, посолите, поперчите, посыпьте травами. Сверху — тертый сыр. Запекайте 40 минут при 180 °C. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

