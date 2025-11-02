«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов

«Курица в полушубке» — беспроигрышный вариант сытного ужина из минимума продуктов. Этот рецепт куриной грудки с чудо-шапочкой позволит вам получить невероятно сочное и ароматное блюдо без особых усилий.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 крупные моркови, 1 большая луковица, 3 ст. л. майонеза, соль, перец, специи для курицы. Куриные грудки слегка отбейте, посолите, поперчите и выложите в форму для запекания. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Овощную зажарку остудите, смешайте с майонезом и равномерно распределите поверх куриных грудок, создавая плотную «шапочку». Запекайте при 200 °C 25–30 минут до золотистого цвета овощного слоя.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежнейшая, сочная куриная грудка, томленная в собственном соку, сочетается со сладковатой морковно-луковой зажаркой, которая под воздействием майонеза превращается в румяную хрустящую корочку. Это блюдо идеально подходит как для будничного ужина, так и для приема гостей.

