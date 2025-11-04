Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов

Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов Росавиация ввела временные запреты на полеты в Саратове, Пензе и Тамбове

Воздушные гавани в Саратове, Тамбове и Пензе объявили о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Решение затрагивает как прием, так и отправление воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры направлены на обеспечение безусловной безопасности пассажирских перевозок. Согласно официальной информации, ограничительные меры носят превентивный характер и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в Росавиации.

Администрации аэропортов рекомендуют пассажирам заблаговременно уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов. Это можно сделать через call-центры авиакомпаний или официальные мобильные приложения перевозчиков.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда также введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.