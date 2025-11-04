Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 00:59

Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов

Росавиация ввела временные запреты на полеты в Саратове, Пензе и Тамбове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушные гавани в Саратове, Тамбове и Пензе объявили о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов. Решение затрагивает как прием, так и отправление воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры направлены на обеспечение безусловной безопасности пассажирских перевозок. Согласно официальной информации, ограничительные меры носят превентивный характер и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в Росавиации.

Администрации аэропортов рекомендуют пассажирам заблаговременно уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов. Это можно сделать через call-центры авиакомпаний или официальные мобильные приложения перевозчиков.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда также введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

аэропорты
Росавиация
ограничения
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы
«Мы его отвергаем»: доклад ЮНЕСКО по Украине посчитали предвзятым
Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября
«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ
Фаза Луны сегодня, 4 ноября 2025 года. Не верим обману, пилим когти
Румыния приобрела у Нидерландов F-16 за смехотворную сумму
Приметы 4 ноября: Казанская Осенняя — рубеж между осенью и зимой
Новый возлюбленный, обвинения Крутого, слова об СВО: как живет Дубцова
15 лет бойне в Кущевке: где сейчас главари банды Цапков и их подельники
Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов
Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
Гороскоп на 4 ноября: Львам пройти испытание, а Девам получить поддержку
В России призвали на треть сократить летние каникулы
Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова
Новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России
Микроавтобус с детской хоккейной командой разбился под Ростовом-на-Дону
МИД Италии вызвал российского посла по неуказанной причине
Британские СМИ подставили Трампа фальсификацией его речи
Небо «захлопнулось» над Волгоградом
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.