Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 01:57

Аэропорт одного из немецких городов остановил работу

DPA: работа аэропорта Бремена была остановлена на час из-за появления БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани, пишет DPA. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

Инцидент произошел около 19:30 по местному времени, уточнили в полиции. Период приостановки работы аэропорта составил почти час — полеты возобновились в 20:22.

В результате один из рейсов, следовавший из Лондона в Бремен, был перенаправлен в аэропорт Гамбурга. Правоохранительные органы проводят расследование для установления личности оператора беспилотника и обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось, что работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была временно парализована из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в его воздушном пространстве. Инцидент привел к значительным изменениям воздушного движения и перенаправлению рейсов.

Ранее полицейские немецкого города Дюрен заметили 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Дроны пролетели над объектом и затем попали на территорию ФРГ.

аэропорты
Германия
полеты
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский фигурист Малинин обновил мировой рекорд
Российские силы превратили в пыль крупный энергетический объект Украины
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Тело обнаженной женщины найдено в частном доме в Судже
Российские силы проводят зачистку в Красноармейске
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Аэропорт одного из немецких городов остановил работу
На Западе раскрыли, чем для Европы обернется афера с российскими активами
Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно
Бывший главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести
Фаза Луны сегодня, 3 ноября 2025 года. Мир замер перед полнолунием
Приметы 3 ноября: Илларионов день — почему никуда нельзя ехать?
Восемь ведущих стран ОПЕК+ пришли к стратегическому решению
«Народ пожил — и будет»: что Черномырдин говорил о России, Украине, Чечне
Гибель жены, патриотизм, слова об уехавших артистах: как живет Сумишевский
Мощные взрывы прогремели на востоке Украины
Аэропорт Саратова закрыли для пролета воздушных судов
В Британии освободили ранившего пассажиров поезда мужчину
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 ноября 2025 года
Гороскоп на 3 ноября: Скорпионам блистать, а Водолеям проявить осторожность
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.