Аэропорт одного из немецких городов остановил работу DPA: работа аэропорта Бремена была остановлена на час из-за появления БПЛА

Аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани, пишет DPA. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

Инцидент произошел около 19:30 по местному времени, уточнили в полиции. Период приостановки работы аэропорта составил почти час — полеты возобновились в 20:22.

В результате один из рейсов, следовавший из Лондона в Бремен, был перенаправлен в аэропорт Гамбурга. Правоохранительные органы проводят расследование для установления личности оператора беспилотника и обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось, что работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была временно парализована из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в его воздушном пространстве. Инцидент привел к значительным изменениям воздушного движения и перенаправлению рейсов.

Ранее полицейские немецкого города Дюрен заметили 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Дроны пролетели над объектом и затем попали на территорию ФРГ.