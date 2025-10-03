Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:34

В Европе сообщили о пролете беспилотников над военной базой в Бельгии

VRT NWS: немецкие полицейские заметили дроны над военной базой в Бельгии

Полицейские немецкого города Дюрен заметили 15 беспилотников над военной базой «Эльзенборн» в Бельгии, сообщил телеканал VRT NWS со ссылкой на источники. Дроны пролетели над объектом и затем попали на территорию ФРГ.

Минобороны Бельгии начало расследование инцидента. Откуда могли прилететь дроны, пока неизвестно.

Ранее сразу несколько беспилотных летательных аппаратов заметили в местах дислокации Вооруженных сил Дании. Речь идет в том числе об авиабазе Каруп. Она является крупнейшим военным объектом на территории Дании. БПЛА перемещались как внутри, так и за пределами ограждения авиабазы Каруп. Всего на военном объекте работают 3,5 тыс. человек. При этом инцидент с беспилотниками не нарушил воздушное сообщение.

До этого Министерство внутренних дел Германии сообщило, что бундесвер может получить право уничтожать беспилотники, угрожающие жизни граждан или важным объектам инфраструктуры страны. Данная мера рассматривается Берлином как крайний способ предотвращения серьезных катастроф.

