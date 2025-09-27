Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании

Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов замечены в местах дислокации Вооруженных сил Дании, сообщает агентство Ritzau со ссылкой на Министерство обороны страны. Речь идет в том числе об авиабазе Каруп. Она является крупнейшим военным объектом на территории Дании.

Министерство обороны подтверждает, что прошлой ночью в нескольких местах дислокации ВС были замечены беспилотники. Были задействованы различные средства, — говорится в публикации.

Уточняется, что БПЛА перемещались как внутри, так и за пределами ограждения авиабазы Каруп. На место прибыла полиция. Всего на военном объекте работают 3,5 тыс. человек. При этом инцидент с беспилотниками не нарушил воздушное сообщение.

Ранее Министерство внутренних дел Германии сообщило, что бундесвер может получить право уничтожать беспилотники, угрожающие жизни граждан или важным объектам инфраструктуры страны. Данная мера рассматривается Берлином как крайний способ предотвращения серьезных катастроф.