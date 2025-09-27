Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников

Бундесвер может получить право уничтожать беспилотники, угрожающие жизни граждан или важным объектам инфраструктуры, сообщает газета Bild со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии. Данная мера рассматривается как крайний способ предотвращения серьезных катастроф.

Бундесвер должен получить право сбивать дроны, если это единственное средство предотвращения серьезной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что беспилотник будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры, — отмечается в материале.

Ранее глава МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ Сабина Зюттерлин-Вак сообщила о появлении нескольких беспилотников в небе региона. По ее словам, дроны могут быть использованы для шпионажа или диверсий. Она добавила, что местная полиция усиливает меры защиты от БПЛА, в том числе совместно с коллегами с северных территорий.

Кроме того, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна пока не способна полностью отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем противодействия БПЛА и отслеживания прогресса соответствующих технологий.