В небе над Германией засекли несколько дронов NDR: на севере Германии в небе зафиксировали несколько беспилотников

Глава МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии Сабина Зюттерлин-Вак заявила NDR, что в регионе в небе зафиксировали несколько беспилотников. Она отметила, что БПЛА могут быть связаны со шпионажем или диверсией.

В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует [по случившемуся] с федеральными властями и бундесвером, — подчеркнула Зюттерлин-Вак.

Министр также отметила, что земельная полиция продолжает укреплять систему защиты от дронов. В том числе в координации с правоохранителями северных территорий.

Ранее неопознанные беспилотники зафиксировали в небе над Данией сразу в нескольких частях страны. Из-за БПЛА временно закрыли аэропорт Копенгагена. Причина появления дронов осталась неизвестна. Также правоохранители не смогли выяснить, кому принадлежат беспилотники.

Также неопознанные летательные аппараты зафиксировали над Норвегией в Осло. Власти задержали двоих граждан Сингапура по подозрению в причастности к инциденту.