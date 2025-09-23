«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 01:16

В двух скандинавских странах над режимными объектами заметили дроны

В Норвегии и Дании над аэропортом и военными объектами якобы замечены дроны

Флаг Норвегии Флаг Норвегии Фото: pexels.com

В норвежском Осло вечером 22 сентября после появления крупных неопознанных летательных аппаратов над военными объектами были задержаны двое граждан Сингапура, пишет шведская газета Aftonbladet. Их подозревают в причастности к инциденту.

Начальник оперативного отдела полиции Осло Эйвинд Хаммерсвольд подчеркнул, что беспилотники обнаружили силы обороны. В тот же день несколько дронов заметили в аэропорту датского Копенгагена.

Ранее сообщалось, что аэропорт столицы Дании Копенгагена (KBHL.CO) временно закрыт из-за якобы неопознанных беспилотных летательных аппаратов, замеченных в районе воздушной гавани. Причина появления дронов и их принадлежность пока устанавливаются. Около 35 рейсов были перенаправлены в альтернативные аэропорты.

Позже стало известно, что над Москвой вечером 22 сентября было уничтожено 17 дронов. Первое сообщение о воздушной атаке появилось в 19:40 по московскому времени. В течение вечера информация оперативно обновлялась — мэр столицы публиковал новые данные минимум раз в час. Общая оперативная обстановка в столице остается под контролем.

Норвегия
дроны
Осло
военные
