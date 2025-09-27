В Германии признали бессилие против одного вида вооружений

Германия неспособна отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post. Он призвал к постоянному совершенствованию средств противодействия БПЛА и необходимости отслеживать развитие соответствующих технологий.

Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники, — сказал Добриндт.

Глава министерства внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии Сабина Зюттерлин-Вак сообщила о нескольких беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. По ее словам, эти БПЛА могут быть связаны со шпионской или диверсионной деятельностью. Министр также отметила, что полиция продолжает усиливать систему защиты от дронов.

До этого неопознанные беспилотники были зафиксированы в небе над Данией одновременно в нескольких районах страны. В связи с этим инцидентом временно прекратил работу аэропорт Копенгагена.