Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:01

В Германии признали бессилие против одного вида вооружений

Глава МВД Добриндт: ФРГ пока не может отражать атаки некоторых видов дронов

Александр Добриндт Александр Добриндт Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия неспособна отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post. Он призвал к постоянному совершенствованию средств противодействия БПЛА и необходимости отслеживать развитие соответствующих технологий.

Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники, — сказал Добриндт.

Глава министерства внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии Сабина Зюттерлин-Вак сообщила о нескольких беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. По ее словам, эти БПЛА могут быть связаны со шпионской или диверсионной деятельностью. Министр также отметила, что полиция продолжает усиливать систему защиты от дронов.

До этого неопознанные беспилотники были зафиксированы в небе над Данией одновременно в нескольких районах страны. В связи с этим инцидентом временно прекратил работу аэропорт Копенгагена.

БПЛА
Германия
ПВО
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.