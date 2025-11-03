Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 22:47

Небо «захлопнулось» над Волгоградом

Росавиация: аэропорт Волгограда временно перестал принимать и выпускать самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

В соответствии с оперативной информацией, ограничения действуют 3 ноября с 22:31 по московскому времени. Они продлятся до неизвестного времени.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов. Для этого следует обращаться непосредственно к авиаперевозчикам или использовать онлайн-сервисы отслеживания вылетов и прилетов.

Прошлой ночью аэропорт города Бремен в Германии был вынужден приостановить операционную деятельность в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани. Авиадиспетчерская служба немедленно прекратила выполнение взлетно-посадочных операций для обеспечения безопасности воздушного движения.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула успешно завершилась 12-часовая операция по спасению кошки, сбежавшей у российской пассажирки. Животное удалось обнаружить только благодаря применению тепловизора, после чего его благополучно вернули хозяйке.

