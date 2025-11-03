Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 07:48

В Стамбуле сотрудники аэропорта спасли сбежавшую кошку россиянки

Сотрудники аэропорта Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку

Аэропорт в Стамбуле Аэропорт в Стамбуле Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Стамбула успешно завершилась 12-часовая операция по спасению кошки, сбежавшей у российской пассажирки. Животное удалось обнаружить только благодаря применению тепловизора, после чего его благополучно вернули хозяйке, сообщает портал HavaSosyalMedya.

Любимица россиянки вырвалась из переноски в женском туалете аэропортового отеля и скрылась в техническом отсеке. Женщина готовилась к вылету в Любляну, однако была вынуждена остаться в Стамбуле. На поиски животного были немедленно мобилизованы пожарно-спасательная служба ARFF и технический персонал. Специалисты разобрали часть стены в туалете, но не нашли кошку, что вынудило их использовать специальное оборудование.

Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии, — сообщил портал.

Хозяйка смогла вылететь с питомицей в Любляну следующим рейсом. Дальнейшая судьба женщины и ее питомца не раскрывается.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда Аркадий выходил лисенка-сироту и нашел благодаря зверьку свою любовь. Он познакомился с будущей супругой Марией, когда написал ей в Сети с предложением увидеть его питомца.

Стамбул
кошки
аэропорты
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще двух фигурантов арестовали по делу о торговле детьми в Москве
Евросоюз подсел на российский шоколад
Россиянам назвали самые востребованные вакансии на рынке труда
Водителям напомнили, что их ждет за нечитаемые номера автомобиля
Скончалась 33-летняя журналистка «Известий»
«Нет никаких сомнений»: в США предупредили Киев об «эпидемии» котлов
Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав
«Испорченное настроение»: Успенская вспомнила, как болела за Плющенко на ОИ
Названа предполагаемая протяженность тоннеля Путина — Трампа
Пушков раскрыл, чем Финляндия занимается на границе с Россией
Назван вероятный район конфликта между Россией и НАТО
Командирами спецназа ВСУ стали офицеры-недоучки
Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России
Завтрак мечты: пышный французский омлет с сыром за 6 простых шагов
Подросткам в России могут ограничить снятие наличных
Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии
День Казанской иконы Божьей Матери: история и значение праздника
День народного единства в России: история и современность
Свыше 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
В Европе произошел железнодорожный коллапс
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.