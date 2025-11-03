В Стамбуле сотрудники аэропорта спасли сбежавшую кошку россиянки

В аэропорту Стамбула успешно завершилась 12-часовая операция по спасению кошки, сбежавшей у российской пассажирки. Животное удалось обнаружить только благодаря применению тепловизора, после чего его благополучно вернули хозяйке, сообщает портал HavaSosyalMedya.

Любимица россиянки вырвалась из переноски в женском туалете аэропортового отеля и скрылась в техническом отсеке. Женщина готовилась к вылету в Любляну, однако была вынуждена остаться в Стамбуле. На поиски животного были немедленно мобилизованы пожарно-спасательная служба ARFF и технический персонал. Специалисты разобрали часть стены в туалете, но не нашли кошку, что вынудило их использовать специальное оборудование.

Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии, — сообщил портал.

Хозяйка смогла вылететь с питомицей в Любляну следующим рейсом. Дальнейшая судьба женщины и ее питомца не раскрывается.

