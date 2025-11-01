Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:38

Россиянин выходил лисенка-сироту и нашел благодаря ему жену

В Калининграде мужчина выходил лисенка без матери и нашел с его помощью жену

Житель Калининграда Аркадий выходил лисенка-сироту и нашел благодаря зверьку свою любовь, пишет «Клопс». По данным источника, он познакомился с будущей супругой Марией, когда написал ей в Сети с предложением увидеть его рыжего лесного друга.

Сиротка жалобно попискивал. Малыш выглядел несчастным и слабеньким. Мой будущий супруг забрал его домой, — поделилась жена калининградца.

Мужчина назвал лисенка Чимом и начал выкармливать его молоком с помощью шприца, а также выводить гулять на поводке. Когда зверек подрос, он стал ловить мышей и рваться с поводка — в нем проявились повадки дикого животного. Лисенка выпустили на свободу в Знаменском лесу, после чего пара сыграла свадьбу. Мария призналась, что они с мужем отмечают уже трехлетнюю годовщину брака. Она поблагодарила рыжего «сиротку» за создание семьи.

Ранее житель Сингапура спас бездомную кошку от питона, который душил ее в кустах у дороги. Мужчина схватил змею за хвост, поднял вместе с добычей и после недолгой борьбы расцепил животных. Кошка после спасения убежала в темноту.

