На Западе предрекли расправу над Зеленским со стороны сограждан СВР: на Западе не исключили расправу над Зеленским из-за дела Миндича

На Западе убеждены, что по окончании конфликта на Украине дело бизнесмена Тимура Миндича приведет к жестокому сведению счетов внутри украинской элиты, причем за содеянное придется отвечать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России. По информации источника, дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных украинцев, передает ТАСС.

На Западе укрепляются во мнении, что в случае окончания конфликта «дело Миндича — Зеленского» неизбежно приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах. Отвечать за содеянное придется и самому Зеленскому. При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан, — говорится в сообщении.

Ранее в СВР пришли к выводу, что граждане Украины начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения от затяжного кризиса.