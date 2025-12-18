«Бегает по свету»: политолог о причинах приезда Зеленского на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Евросоюза ради привлечения внимания к своей персоне, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, визит политика никак не отразится на итогах заседания в Брюсселе.

Зеленский бегает по всему свету, из страны в страну, везде что-то выпрашивает, всем чем-то угрожает. Это его деятельность, у него внутри страны масса проблем. Но он страной не занимается, он бегает. Поэтому приедет он [на саммит] или нет, это никак не отразится на итогах. Зеленский считает, что влияет, но на самом деле решения принимают исходя из собственных побуждений, а не потому, что этого просит президент Украины. Он приедет лишь для самопиара, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что страны Запада поддерживают Украину не из-за личных симпатий к Зеленскому, а в соответствии со своими интересами. По словам политолога, это проявилось в их предложении по мирному урегулированию, где была озвучена идея создания украинской армии численностью 800 тыс. человек.

Вот что надо ЕС от Украины: чтобы там была мобилизованная армия, они ее вооружат, и вооруженные силы будет стоять на рубежах России. Если РФ будет в чем-то не соглашаться с Евросоюзом, этой армии дадут команду «фас». При этом, кто будет руководить страной, Зеленский, [Валерий] Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru), [Виталий] Кличко (мэр Киева. — NEWS.ru) или кто-то еще — не имеет никакого значения. Там будет марионетка, — заключил Светов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите 18–19 декабря Евросоюз должен принять окончательное решение о выделении средств Украине в 2026–2027 годах из замороженных активов России. По ее словам, откладывать этот вопрос нельзя.