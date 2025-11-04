15 лет бойне в Кущевке: где сейчас главари банды Цапков и их подельники

Пятнадцать лет назад, 4 ноября 2010 года, в краснодарской станице Кущевской произошло, пожалуй, одно из самых страшных преступлений в истории современной России. Тогда участники банды криминального авторитета Сергея Цапка учинили жестокую расправу в доме фермера Сервера Аметова. Жертвами бойни стали восемь взрослых и четверо детей. О банде, которая более десяти лет держала в страхе всю станицу, и судьбе членов кровавой ОПГ — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Кущевке 4 ноября 2010 года

В тот день члены ОПГ во главе с Сергеем Цапком вошли в дом местного фермера Сервера Аметова на Зеленой улице. Как позднее выяснится, дата для бойни была выбрана неслучайно: у хозяина гостил его близкий друг, ростовский предприниматель Владимир Мироненко, вместе с женой, дочерьми, тещей и тестем. Пригласил Аметов к себе в гости и соседей.

Позднее главарь Цапковской ОПГ Сергей Цапок рассказывал следователям, что они вели наблюдение за домом из машины с соседнего участка. Когда стемнело, головорезы ворвались в дом и баню, и началась страшная резня. Бандиты не щадили никого.

По словам Сергея Цапка, фермер якобы мешал ему вести бизнес и всячески подрывал авторитет. По этой причине главарь ОПГ хотел, чтобы его оппонент «мучился сам и видел, как мучаются его близкие».

На допросе Цапок заявил следующее: «Мы выволокли [хозяина дома] в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять».

Живых в доме не осталось.

На скамье подсудимых — Сергей Цапок (в центре на втором плане) и предполагаемые члены банды «Цапковские» Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Почему преступление в Кущевке могли не раскрыть

О том, что в особняке фермера Аметова произошла чудовищная бойня, стало известно не сразу. Первоначально местные правоохранители обнародовали версию, согласно которой в доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар, от которого все погибли.

Однако страшное преступление получило широкий общественный резонанс во многом благодаря случаю: в Кущевской в то время оказалась съемочная группа одного из федеральных телеканалов.

Вскоре выяснилось, что у всех погибших в доме, включая женщин и детей, были множественные колото-резаные раны. Тогда же СМИ узнали, что банда Цапка действовала в Кущевской с начала 1990-х годов. Главарь ОПГ всеми силами пытался стать полноправным хозяином станицы, несогласных ждала расправа.

Спустя несколько дней в рамках расследования были арестованы члены цапковской ОПГ во главе с бывшим депутатом районного совета Сергеем Цапком, задержанным 15 ноября.

Ольга Богачева, вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого ранее киллерами ОПГ Цапка, вскоре после бойни рассказала, почему дело не удалось замять: «Там люди с перерезанным горлом! Спустить на тормозах уже было нельзя: весь район бы поднялся. Все же есть то, что за гранью добра и зла. Когда убили моего мужа и сына — да, это были мои дорогие и любимые, но мужчины. А у Аметовых детей заживо кидали в огонь! Это за гранью. За такое не может быть прощения».

Дорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу Султан Оразаев вспоминал: «Первое, что мы услышали, попав в Кущевку, — все жители, как один, утверждали: совершить подобное зверство мог только Сергей Цапок. Больше просто некому».

По его словам, «если бы деятельность банды Сергея Цапка была своевременно приостановлена, если бы сотрудники сразу реагировали должным образом и четко исполняли свои должностные обязанности, массового убийства в Кущевке просто бы не произошло».

Чем «прославилась» банда Цапка

В ходе расследования бойни правоохранители установили, что коммерсант Сергей Цапок на протяжении многих лет вымогал деньги у местных фермеров, а группу помогающих ему людей в станице прозвали «цапковские». Выяснилось, что ОПГ и ранее совершала убийства местных жителей. Как сначала установил Следственный комитет России, а вслед за ним и суд, участники банды Цапка совершили 19 убийств, покушения на убийства, а также целую серию других тяжких преступлений.

Кровавая банда была создана в станице Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал брат Сергея Цапка Николай (Коля Бешеный). В 2002 году последний был убит: согласно одной из версий, именно за него Сергей мстил предпринимателю Серверу Аметову.

После гибели брата Сергей стал лидером ОПГ и продолжил вымогать деньги у предпринимателей. Следствие установило, что бандиты наладили сотрудничество с местными силовиками, по этой причине обращаться в органы никто практически и не пытался. Если после разговоров с представителями правопорядка коммерсант, отказывавшийся платить деньги, не сдавался, его попросту ликвидировали. Собственно, именно так в 2002 году были убиты двое фермеров — отец и сын Богачевы и глава Кущевского района Борис Москвич.

Как сложилась дальнейшая судьба членов ОПГ Цапка

Суд над кровавой бандой продолжался несколько лет. Однако двое обвиняемых, Сергей Карпенко и Виталий Иванов, приговора не дождались — они покончили с собой во время предварительного следствия. Так же поступил уже осужденный на пожизненное Игорь Черных — это случилось в начале июля 2014 года.

Вячеслав Рябцев Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Еще двое членов ОПГ — Вячеслав Рябцев и Андрей Быков — получили по 20 лет тюрьмы. По данным СМИ, оба досрочно вышли из исправительных колоний, заключив контракты на участие в специальной военной операции. Вячеслав Рябцев пошел служить в ЧВК «Вагнер».

В минувшем июле стало известно, что член кущевской банды Андрей Быков погиб на фронте. По некоторым данным, мужчина был убит еще в апреле текущего года, однако родным об этом сообщили лишь летом. Сообщалось, что Быков отправился на СВО более полутора лет назад. В начале прошлого года он получил ранение, после чего приехал на лечение домой. Тогда же в Сети была опубликована фотография Быкова в гипсе вместе с матерью Сергея Цапка. Бандит занимал одну из ведущих ролей в банде Цапков.

Вячеслав Рябцев летом 2023 года, после окончания срока действия контракта, вернулся в Краснодар, устроился на работу и женился во второй раз. Его первая супруга подала на развод сразу после разоблачения банды. Кем сейчас работает бывший участник ОПГ, неизвестно. До ареста он занимал должность гендиректора агропредприятия «Юг Агротехника», которым владела жена лидера банды Цапка — Анжела-Мария Цапок. Рябцев был осужден в апреле 2012 года, за то что в 2006-м застрелил жителя Кущевской Леонида Кадяна. Суд постановил, что член банды Цапков не участвовал непосредственно в нападении на дом Аметова. Тем не менее он был осведомлен о планах подельников, предоставил свое домовладение для подготовки к преступлению, а также перевозил оружие для участников ОПГ.

Лидера банда Сергея Цапка и его соратника Владимира Алексеева приговорили к пожизненным срокам, Владимир Запорожец получил 19 лет, Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок — старший (дядя лидера банды) получили по 20 лет лишения свободы.

Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Ранее Алексеев, известный также как Вова Беспредел, написал ходатайство с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. По инсайдерской информации, таким образом он хочет избавиться от пожизненного срока. По данным источников, просьбу Вовы Беспредела отклонили.

Алексеев считается одним из самых жестоких участников кровавой кущевской ОПГ. Известно, что Вова Беспредел был личным телохранителем главаря банды. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению за 18 убийств, в которых вина Беспредела была доказана. Кроме того, мужчине приписывают почти 200 изнасилований.

В 2014 году главарь ОПГ Сергей Цапок умер в тюремной больнице — по официальным данным, от тромбоза артерии. Однако жители Кущевской не поверили в его смерть. Стали распространяться слухи, что якобы в изоляторе умер не лидер ОПГ, а двойник, а Сергей Цапок на самом деле сбежал за границу. Эти подозрения значительно подогрел случай, когда в 2019 году на месте автомобильной аварии заметили человека, очень похожего на Сергея. Представителям Следственного комитета даже пришлось выступить с официальным заявлением, согласно которому на месте ДТП был человек, внешне похожий на Цапка, но сам главарь ОПГ давно мертв.

Вячеслав Цеповяз, участник массового убийства в Кущевке и бывший владелец агрокомпании «Слава Кубани», продолжает отбывать срок. Однако и тут не обошлось без скандалов. Осенью 2018 года в Сети появилось несколько фотографий, на которых приговоренный к 20 годам колонии Цеповяз жарит шашлык, ест крабов и красную икру. Сначала снимки стали обсуждать в Интернете, затем были проведены внутренние проверки в Федеральной службе исполнения наказаний. По словам адвоката, фото были сфальсифицированы. Сам Цеповяз заявлял, что вброс был сделан для того, чтобы помешать ему вернуть часть отчужденного после развода имущества.

