Салаты больше не делаю. Нашла рецепт лучше — мясной «Наполеон». Закусочный торт с начинкой из фарша, грибов и сыра

Знаете, что получится, если взять все самое вкусное из слоеного теста и мясной начинки? Этот потрясающий мясной «Наполеон»! Он стал для меня настоящим открытием — идеальное решение, когда хочется и празднично, и сытно. Слоеное тесто, нежный фарш с грибами и овощами, расплавленный сыр... Этот торт исчезает со стола быстрее любого десерта! А главное — готовится намного проще, чем кажется. Ваши гости точно спросят рецепт!

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 250 г фарша, 250 г шампиньонов, 1 луковица, 2 моркови, 80 г сыра, 5 ст. л. майонеза, растительное масло, соль, перец. Тесто раскатайте и испеките 3-4 коржа по 10–15 минут при 200°C до золотистости. Лук и морковь обжарьте, добавьте фарш, затем грибы. Тушите 15 минут, посолите, поперчите. Каждый корж смажьте майонезом, выложите начинку, повторяя слои. Верхний слой посыпьте сыром. Дайте настояться 2–3 часа — так торт пропитается и будет легко резаться.

