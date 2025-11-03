Власти ЮАР высказались о возможной встрече Путина и Трампа в Йоханнесбурге

Южно-Африканская Республика как председатель G20 не может официально подтвердить проведение переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Данное заявление было сделано в ответ на предложение главы Финляндии Александра Стубба об организации такой встречи.

На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи, — сказал Магвенья.

Ранее Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между президентом России и американским лидером. Глава государства рекомендовал провести встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, указав на важность диалога по контролю над ядерными вооружениями в свете планируемых США испытаний.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что встреча Путина и Трампа состоится после тщательной подготовки. Парламентарий отметил, что договоренности, достигнутые на аляскинском саммите, целенаправленно саботировались руководством Евросоюза, что замедляло переговорный процесс.