Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео

На летном поле российского премьера встретили губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол РФ в Китае Игорь Моргулов. В рамках двухдневного визита запланирована 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для энергоснабжения обеих стран. По его словам, проект обсуждается в рамках расширения сотрудничества в электроэнергетике. При этом конкретные детали и сроки реализации пока не раскрываются.

В то же время депутат Госдумы Игорь Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа Китая от поставок российской нефти. Политик подчеркнул, что КНР самостоятельно определяет экономическую политику и заинтересован в покупке российских энергоресурсов, а данные о возможном отказе от сотрудничества не соответствуют действительности.

До этого СМИ сообщили о начале отказа китайских НПЗ от российской нефти из-за санкционного давления. Согласно информации источников, от закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь финансовых штрафов со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.