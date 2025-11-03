Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:11

В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти

Депутат Ананских заявил, что Китай не будет отказываться от российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейчас нет предпосылок для отказа Китая от поставок российской нефти, заявил в интервью Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Депутат рекомендовал не доверять данным зарубежных средств массовой информации. По его словам, фактически отказа КНР нет, также нет оснований предполагать, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия откажутся от сотрудничества с Россией.

На сегодня Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. <...> Думаю, они (поставки — NEWS.ru) и будут продолжаться, — сказал парламентарий.

До этого СМИ сообщили о начале отказа китайских НПЗ от российской нефти из-за санкционного давления. Согласно информации источников, от закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь финансовых штрафов со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

Ранее восемь ключевых стран — участниц соглашения ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти в декабре 2025 года. Согласно официальному заявлению организации, суточный прирост производства составит 137 тыс. баррелей по сравнению с показателями ноября. Решение о наращивании добычи принято в условиях стабильных перспектив мировой экономики и благоприятной рыночной конъюнктуры.

нефть
Госдума
Китай
экономика
