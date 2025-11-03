Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 01:05

Восемь ведущих стран ОПЕК+ пришли к стратегическому решению

Восемь стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 137 тыс. б/с в декабре этого года

Фото: Friso Gentsch /Global Look Press

Восемь ведущих стран-участниц соглашения ОПЕК+ приняли решение об увеличении объемов добычи нефти в декабре текущего года. Согласно официальному заявлению организации, прирост добычи составит 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрьским уровнем.

Решение о повышении добычи принято на фоне стабильных перспектив развития мировой экономики и благоприятной рыночной конъюнктуры. При этом в первом квартале 2026 года участники «восьмерки» планируют приостановить дальнейшее наращивание добычных мощностей.

В заявлении ОПЕК особо подчеркивается, что сезонный фактор стал причиной принятия решения о паузе в увеличении добычи в начале 2026 года. Участники соглашения подтвердили возможность возврата на рынок 1,65 млн баррелей в сутки в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Согласно распределению квот, Россия и Саудовская Аравия получат право нарастить добычу на 41 тыс. баррелей в сутки каждая. Для других участников «восьмерки» увеличение квот составит от 4 до 18 тыс. баррелей в сутки. Установленные квоты будут действовать не только в декабре 2025 года, но и сохранятся в течение первого квартала 2026 года. Следующая встреча стран-участниц «восьмерки» ОПЕК+ запланирована на 30 ноября.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на рост поставок нефти из Казахстана. Собеседник подчеркнул, что республика не сможет увеличить объем добычи сырья в ближайшие годы.

ОПЕК+
нефть
добыча
решения
